Son Dakika Haberleri: İstanbul İmamoğlu'na Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Broşürü Gösterdi+

İstanbul İmamoğlu'na Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Broşürü Gösterdi+

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan Aydıntepe semt pazarını ziyaret etti.

İstanbul İmamoğlu'na Erdoğan'ın Fotoğrafının Bulunduğu Broşürü Gösterdi+, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan Aydıntepe semt pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafıyla sohbet eden İmamoğlu'na bir kadın, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü göstererek, 'Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" dedi. İmamoğlu ise, 'Teşekkür ederim. Onu seçimi geldiği zaman konuşursun" diyerek cevap verdi.

62 YILLIK ÇİFTE NİKAH TAZELEME SÖZÜ

Pazarda 62 yıllık evli Rukiye-Mümin Öztürk çiftiyle de karşılaşan Ekrem İmamoğlu, "Başkan seçilirsem size bir nikah tazeleyelim. 62 yıllık evlilik bulmak kolay mı" dedi. İmamoğlu, çiftin iletişim bilgilerini yardımcıları aracılığıyla aldı. İmamoğlu, yine pazarda karşılaştığı bir kadının, "Sen benim oğlumun yaşındasın. Sana her gün dua ediyorum. Allah seni kötülüklerden korusun" sözleri üzerine duygulanarak, "Beni de oğlun kabul et" diye konuştu. İmamoğlu daha sonra seçim ziyaretleri için Pendik'e geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Tuzla, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
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