İSTANBUL - İMAMOĞLU'NUN CUMA NAMAZINI YENİBOSNA'DA KILDI
32 dakika önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez Camii'nde kıldı.
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:27 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
'nun, Cuma namazını Yenibosna Merkez
Camii'nde kıldı. İmamoğlu, namazın ardından açıklama yapmadı. Ekrem imamoğlu, camiden çıkarken bazı kişiler tepki gösterirken bir grup ise destek sloganları attı.
İmamoğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler
'de devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun camiden çıkışı
-Tepki gösterenler ve destek verenler
-Detaylar
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