İstanbul- İmamoğlu Onların Kalbini Kazanacağız
10 dakika önce
CHP İstanbul İl Örgütü seçim çalışmalarının koordinasyonu için çalıştay düzenliyor.
CHP İstanbul
İl Örgütü seçim çalışmalarının koordinasyonu için çalıştay düzenliyor. Toplantıya CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, İstanbul İl Örgütü yöneticileri, CHP üyeleri ve CHP'nin İstanbul Belediye başkan adayları katılıyor. Toplantıda yürütülecek çalışmalar konuşulacak. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada küskünleri unutmadı. Elbetteki bu sürece ben daha iyiyim diyerek yola çıkmış bir çok yol arkadaşımız var. Onun için küskünleri gönlü kırılmış yol arkadaşlarımızı mutlaka unutmayacağız. Onların kalbini kazanacağız. yol arkadaşı olduğumuzu sürecin ne kadar ortak bir yol olduğunu bütün arkadaşlarımıza tek tek hatırlayacağız. Tek bir ferdi bile dışlarda bırakmamak adına özel bir ilgi özel bir alakayı mutlak ortaya koyacağız
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:46 Kaynak: DHA
Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu