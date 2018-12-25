Son Dakika Haberleri: İstanbul İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u Ziyaret Etti

İstanbul İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

İstanbul İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u Ziyaret Etti, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

HERKESİ DİNLEYECEĞİZ

Patrikhaneye gelişinde gazetecilere ziyaretin içeriğine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bartholomeos'u ziyaret edeceğiz ve sürecimizi kendisine anlatacağız ve tavsiyelerini alacağız. Temsil ettikleri vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini dinleyeceğiz. Herkesi dinleyeceğiz. Herkesin İstanbul'da düşünceleri var, onlara değer veren bir yönetim anlayışında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir kentte yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"O kadar değerli ki aynı zamanda bir inanç merkezi İstanbul. Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet türbesinde, Fatih Camii'nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şah Kulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüpsultan'daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi'ndeyiz ve burada noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul'un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul'da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul'da olacağız hep birlikte" dedi.

PORONŞENKO 5 OCAK'TA İSTANBULA GELİYOR

Açıklamadan sonra İmamoğlu, Patrik Bartholomeos ile görüştü. Bartholomeos adaylığından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna'daki kiliseye bağımsızlık verilmesi konuşuldu. Bu görüşmede 5 Ocak'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun İstanbul'a geleceği ve 6 Ocak'ta Ukrayna Kilisesi'ne resmen bağımsızlığın verileceği öğrenildi.

CAHİLLİĞİNE VERİYORUM

Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un kendisine yönelik "Beton Ekrem" benzetmesi yaptığını söylemesi üzerine "Sanırım betonun hangi formülden yapıldığını bilmiyor. Benim insan sıfatım var biliyorsunuz. Onun nasıl yaratıldığını yaratan biliyor zaten. Ama onu ne sıfatla tanımladığını bilmiyorum, cahilliğine veriyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:56:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul İmamoğlu, Patrik Bartholomeos'u Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]