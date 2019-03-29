Son Dakika Haberleri: İstanbul- İmamoğlu Ümraniye'de Konuştu

İstanbul- İmamoğlu Ümraniye'de Konuştu

17 dakika önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları Ümraniye'de konuştu.

İstanbul- İmamoğlu Ümraniye'de Konuştu, System.String[]
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları Ümraniye'de konuştu.

İmamoğlu,  Ümraniye Meyveli Bahçe Camii'nde Cuma namazı kıldıktan sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. 

Ekrem İmamoğlu, "Belediyede çalışan işçiler de sizden usandı. Bırakın onları, zorla mitinge ve kahvaltıya götürmenizden sıkıldılar. Bütün Büyükşehir belediyesi çalışanlarına müjdeler olsun. Ben geliyorum ve sizlere ekmeğinizin karşılığını vereceğim. Sizleri baş tacı edeceğim. Emeğinizin karşılığını aldığınızı size hatırlatacağım. Onlar size sanki lütufmuş gibi emir veriyorlar. Ben ise size sadece işinizi yapın kardeşim diyeceğim. Aldığınız paranın hakkını verin, 16 milyon insana olan borcunuzu ödeyin bana hiçbir borcunuz yok" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde kendisini hakkında bugün söylediği sözlere ilişkin otobüste basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu, "Topluma güzel mesajlar vermek lazım. İnsanlar güzel sözler duyunca çok mutlu oluyor. Benim ne olduğunu tanıyan herkes çok iyi biliyor. Çok şükür bütün İstanbul'da tanıdı ve iyi biliyor. Bunları söylerken 1994 yılında kendisi seçildiği zaman olan pozisyonuyla benim pozisyonumu bir uzmana versin ve kontrol ettirsin. Ne kadar misli misli önde olduğumu da kendisi görecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu'nun camiye girmesi

-Camiden görüntü

-İmamoğlu'nun otobüs üzerindeki açıklamaları

-İmamoğlu'nun otobüs içinde soruları cevaplaması

-İmamoğlu'nun otobüsün içinden vatandaşları selamlanması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

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