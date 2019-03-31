Son Dakika Haberleri: İstanbul- İmamoğlu Ysk'yı Göreve Davet Ediyorum

İstanbul- İmamoğlu Ysk'yı Göreve Davet Ediyorum

1 saat önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL DHACHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oy sayımı sürerken üçüncü açıklamasını yaptı.

İstanbul- İmamoğlu Ysk'yı Göreve Davet Ediyorum, System.String[]
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oy sayımı sürerken üçüncü açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu, saat 22.00'de partisinin seçim koordinasyon merkezinde konuştu. İmamoğlu, "Yeni bir veri ile karşınıza gelmeyi uzun süre bekledim. Ancak yaptığımız uyarılardan sonra şu an itibarıyla tam 40 dakikadır ne yazık ki, televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Halbuki daha önce her 3 dakikada 4 dakikada bir 0,5 oranında veri girişi yapılıyordu. Şu ana kadar aslında o hızla İstanbul'un verisini tamamlayabileceklerdi. Bu bizim manipülasyon endişemizi daha da güçlendirdi. Ben vatandaşlarımızı bilgilendirmek zorundayım. Yaptığımız istatistiki verilere göre yüzde 90'ları aştıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Yüzde 92, 93'leri bulduktan sonra veri açıklaması işleri daha da zorlaşacak. Kafaları karıştı. Tekrar uyarıyorum. YSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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