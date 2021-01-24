İstanbul Indoor Challenger'da şampiyon Rinderknech - Son Dakika

Sezonun ilk Challenger turnuvası İstanbul Indoor Challenger'ın iki Fransız'ın mücadelesine sahne olan finalinde kazanan taraf Arthur Rinderknech oldu.

Toplamda 132 bin 280 Euro para ödüllü İstanbul Indoor Challenger'ın finaline elemelerden gelen Arthur Rinderknech vatandaşı Benjamin Bonzi ile mücadele ettiği final karşılaşmasında 2 saat 16 dakika sonunda Bonzi'yi 4-6, 7-6, 7-6 ile mağlup ederek üçüncü Challenger şampiyonluğunu elde etti. Turnuva boyunca yüzde 82 ile ilk servislerinden en fazla puan kazanan isim olan Rinderknech 20 ace kaydettiği final mücadelesini kazanarak dünya sıralamasında 135. sıraya yükseldi ve kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı. 24 yaşındaki Bonzi de 146. sıraya yükselerek kariyer sıralamasını elde etti.

-İHA-