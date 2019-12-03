İstanbul-inme sonrası doğru tedavi hastaya bağımsızlığını kazandırıyor

İnme sonrası doğru tedavi hastaya bağımsızlığını kazandırıyor

İSTANBUL, (DHA)- Nörolojik hastalıklar içerisinde sıkça görülen hastalık grubunun inme olduğuna dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar, 'İnme sonrası doğru zamanda, doğru tedavi uygulamaları hastayı tam bağımsızlığına kavuşturabilir' dedi.

Memorial Şişli Hastanesi 'Mucize Organ: Beyin Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar başkanlığında düzenlenen sempozyumda, Yrd. Doç. Dr. İlknur Saral, psikiyatri uzmanı Cennet Yıldırım, fizyoterapist ve ergoterapistler, inme-felç sonrası nörorehabilitasyonla yeni bir yaşama başlayan hasta ve hasta yakınları iyileşme sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

İLK MÜDAHALEDEN SONRA TEDAVİYE BAŞLAMAK GEREKİYOR

İnme-felç sonrası doğru zamanda doğru tedavi uygulamalarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Engin Çakar, şöyle konuştu:

'Son yıllarda beyin hasarı vakası oldukça arttı. Bunların başında inmeye çok sık rastlıyoruz. Bu da beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığına bağlı durumlar, travmatik beyin hasarı, ateşli silah yaralanması, düşmelere bağlı olaylar ya da kalp durmasına bağlı beyne oksijen gitmemesi gibi durumlarda karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda hastanın hastaneye erken başvurmasından sonraki ilk müdahalesinin ardından ilk günlerde hemen fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başlamak gerekiyor. Buna da akut nörorehabilitasyon diyoruz. Eğer hastayı erken dönemde hareketsiz, uzun süre bırakırsanız beyin ilgili fonksiyonları yapmayı unutuyor ya da bunu geri kazanması çok zor oluyor.'

BEYİN KENDİNİ YENİLEMEYE ÇOK AÇIK

Prof. Dr. Çakar, kapsamlı nörorehabilitasyon ekibinin fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı hekim, fizyoterapist, ergoterapist, rehabilitasyon hemşiresi, iş uğraşı terapisti, yutma terapisti, dil ve konuşma terapisti, fizik tedavi teknikeri ve psikolog içeren kalabalık bir gruptan oluştuğunu hatırlattı.

Rehabilitasyona hızlı ulaşan hastaların iyileşme oranının oldukça başarılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çakar, 'Kollarda aşırı kasılmalar, eklem kısıtlılıkları, kireçlenme gibi eklemin hareketinin tam olamaması, bacaklarda yara açılması, sırtta yara açılması gibi durumlar olabiliyor. Hasta konuşmayı, yutmayı tekrar hatırlayamaz duruma geliyor. Bunlar yaşanmasın diye hastayı hemen yoğun bakımdayken görüyoruz, fizyoterapi uygulamalarına başlıyoruz. Hastada beyinde etkilenen alan burada çok önemli ancak şunu biliyoruz beyinde esneklik dediğimiz nöroplastiste beyin kendini yenilemeye çok açık. Bunun için de hızlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı yenilemeyi hızlandırıyor. Onun için hastanın özürlü kalma veya bağımlı kalma ihtimalini oldukça düşürüyor' diye konuştu.

HASTAYA 'SIK TEKRAR ÖDEVİ'

Tedavi sürecinde ailenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Engi'n Çakar, 'Aile doğru müdahalelerin yapılacağı merkezlere hastayı ulaştırmalı. Hasta olayların farkına varıncaya kadar yük ailede ve tıbbi personelde oluyor. Farkındalık başlayınca hastanın yılmadan tekrarlayıcı bir şekilde her şeyi yapması gerekiyor. Kazanılan faaliyetin pekişmesi için kullanmak gerekiyor. Beyinde tek bir formül var; 'kullan ya da kaybet.' Kullandığı dokusu, hareketi, fonksiyonu gelişiyor kullanmayınca da bu gidiyor. Hastaya sık tekrar ödevi düşüyor? diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyumda ayrıca daha önce inme geçirip Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuşan hastalara 'İnme ile Mücadelede Yılın Ödülleri' verildi.