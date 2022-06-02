İnşaat demirinin üstüne düşerek ölen 11 yaşındaki eşref, son yolculuğuna uğurlandı

İnşaat alanında demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Eşref Güneş Eyüp Sultan Camii 'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Baba Fesih Güneş, "Bu tamamen ihmal. Keşke işe gitmeseydim, peşini bırakmasaydım. Kendimi de haksız buluyorum. Bizi çok üzdüö dedi.

11 yaşındaki Eşref Güneş, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'nda oyun oynadıktan sonra evine dönmek için inşaat alanından geçmiş ve ayağı kayınca demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk bugün Eyüp Sultan Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Camide taziyeleri, Eşref'in babası ve yakınları kabul etti. Eşref Güneş'in cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürüldü.

"BİZİ BIRAKTI GİTTİ; ÇOCUĞUMU GÖREMEDİM"

Eşref Güneş'in babası Fesih Güneş, "Parkları çok seviyordu ve bir gitti bizi bıraktı. Daha da gelmedi. Çok üzdü bizi. Onu çok seviyordum, yıktı bizi. Ellerimizi, kollarımızı yıktı gitti, bıraktı. Çalışırken bana telefon geldi. Çocuğunuz düşmüş dediler. Ellerim kollarım kırıldı, koşa koşa gittim. Çocuğumu göremedim. Bana çocuğun yaşıyor dediler, 1 saat sonra anca haberi aldım. Ellerim kollarım kırılsaydı çocuğumun başına gitseydim, işe gitmeseydimö dedi.

"BU TAMAMEN İHMAL; KENDİMİ DE HAKSIZ BULUYORUM"Baba Güneş, "İhmal var tabi ki. İnşaatta hiçbir şey yok, sac yok. Başka canlar yanmasın. Bu tamamen ihmal. Diyecek hiçbir şeyim yok. Pasta aldım, arkadaşlarıma pasta götüreyim, yiyeyim dedi. Geçen hafta doğum günüydü. Keşke işe gitmeseydim, onun peşini bırakmasaydım, yapamadım. Kendimi de haksız buluyorumö ifadelerini kullandı.

- Karaköse