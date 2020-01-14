İstanbul inşaatçılar derneği'nden 2020'nin çok iyi geçeceği müjdesi geldi - Son Dakika

TÜRK inşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelenlerinin buluştuğu İnşaat ve Konut Konferansı bu yıl sekizinci kez düzenlendi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Ülkemizde bu işi 'kar' olarak görenler ve 'ar' olarak görenler var. Artık 2020'de sektörde 'ar' olarak görenler var ve 2019'un tecrübelerinden çıkarılan derslerle 2020'nin çok iyi geçeceğini buradan müjdelemek istiyorum" dedi.

Her yıl geniş katılımın olduğu inşaat sektörünü bir araya getiren Eventuum'un düzenlendiği konferans, bugün Sheraton Grand Hotel Ataşehir İstanbul'da gerçekleşti. 2012 yılından beri düzenlenen konferansta toplamda 1500'ü aşkın şirket ağırlandı. Konferansın bu yıl ki açılış konuşmasını yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 'Ülkemizin ve sektörümüzün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece 'kar' olarak görenler elimine olurken, 'ar' olarak görenler ise deneyim ve birikimleri sayesinde ayakta kaldı" dedi.

'BAKAN KURUM, 2019 YILINI İYİ ANALİZ ETTİ'

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2019 yılını iyi analiz ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Sektörümüz bu dönemi çok iyi analiz etti ve notlarını aldı. Sektörümüzde yaşanan sorunları önceden hep gördük ve ifade etmeye çalıştık. Bunların bazıları karşılık buldu, bazıları bulamadı. Ancak son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, bu durumu biraz daha fazla değerlendirdi ki, biz 2019 yılında bir takım alınan kararlarla bu yılın çok daha iyi geçeceğinin müjdesi olarak kabul ediyoruz. Burada da iki ana konu var: Bir tanesi 'yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması' ve 'dileyenin dilediği yere istediği inşaatı yapamaması'

'2020 YILI DAHA İYİ OLACAK'

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2019 yılında alınan kararlar sayesinde 2020 yılının çok daha iyi geçeceğini belirtti. Sektörün artık 'ar' olarak kabul edilenler tarafından yönetileceğini de dile getiren Nazmi Durbakayım, 'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un beyanatları, sektörümüzün bugün alınan kararlarla belli bir disipline gireceğinin müjdecisi oldu. Gönül arzu ederdi ki, sektörün sadık emekçisi olan bizler, sınıfın yaramaz çocuklarının yapmış oldukları olumsuzlukların bedellerini ödemeseydik. Çünkü o yaramazlıkları yapanlar bugün sektörde yok. Çünkü bu sektör zor ve meşakkatli bir sektör. Sevmeden yapılacak bir iş değil. Ülkemizde bu işi 'kar' olarak görenler ve 'ar' olarak görenler var. Artık 2020'de sektörde 'ar' olarak görenler var ve 2019'un tecrübelerinden çıkarılan derslerle 2020'nin çok iyi geçeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Çünkü sektör temsilcileriyle bizim her konuşmamızda herkesin gözünden ümit ve azim fışkırıyor? diye konuştu.

'SAMSUNG İÇİN 1993 YILI DÖNÜM NOKTASI'

Samsung Electronics Türkiye İklimlendirme Çözümleri Kıdemli Müdürü Okan Tutcu ise, Samsung'un kuruluş dönemini anlattı. 1993 yılının kendileri için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Tutcu, 'Samsung'un dününü, bugününü ve yarınını anlatmak istiyorum. Samsung 1938 yılında kuruluyor. Samsung'un DNA'sını değiştiren bir yıl var, 1993 yılı. Samsung başkanı bu yıl bir yurt dışı seyahatine çıkıyor ve çeşitli mağazaları ziyaret ediyor. Bu mağazalarda kendi ürünlerini vitrinde değil, arka taraflarda, tozlu raflarda görüyor ve bundan etkileniyor. Ülkeye döner dönmez, o zaman mevcut olan faks fabrikasının bahçesinde tüm çalışanları ve faks makinalarını bahçeye topluyor, üzerine benzin döküp hepsini yakıyor. Samsung için inanılmaz bir tarih. Orada diyor ki, 'eşiniz ve çocuklarınız hariç üretim dediğimiz, dünyaya bakış açımızı değiştiriyoruz.' O günden sonra Samsung bakış açısını değiştiriyor ve üretimle alakalı çok farklı yeni ürünler geliştirmeye başlıyor? şeklinde konuştu.