İstanbul ınterpol polislerini türk akademisyenler eğitecek - Son Dakika

INTERPOL polislerini Türk akademisyenler eğitecek

Buse ÖZEL-Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de ilk kez, dünyada ise ikinci kez bir üniversite, uluslararası kriminal polis teşkilatı olan INTERPOL adına polislere eğitim verme yetkisi aldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol arasında yapılan akreditasyon ve işbirliği kapsamında İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerine Adli Tıp, Kriminalistik ve Olay Yeri İnceleme konularında eğitim verilecek.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İnterpol işbirliğine ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu tarafından, düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İnterpol polislerine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde eğitim verilecek olmasının dünyaya örnek bir çalışma olacağını belirterek, 'Olay yerini doğru incelemezsek sonuç da yanlış olur. Başlangıç hatasız yapıldığında hakimlerimizin, savcılarımızın işleri de kolaylaşıyor. Nitekim biz bu işte çok iyiyiz. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde olay yerimiz mercek altına alındı ve biz incelememizi sıfır hatayla tamamladık. Biz Facebook'daki bir parmak izinden olayı çözdük ve suçluyu bulduk. O nedenle olay yeri incelemesinin doğru yapılması çok önemli. Bu eğitimin de dünya polislerine Türkiye'de verilmesi çok gurur verici. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'300 TÜRK POLİSİ EĞİTİM ALDI'

Eğitim programının, 48 saatlik bir sertifika programı olması fikriyle ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 'İlk olarak ulusal, sonrasında ise uluslararası bir çalışma yapmak istedik. Bizim için büyük bir heyecan. Değerli hocalarımız büyük bir fedakarlıkla 300 emniyet personeline eğitim verdi ve biz bu projeyi sınır ötesine de taşıma kararı aldık. Bu eğitimler İnterpol'e üye 194 ülkenin polislerini kapsıyor. Uluslararası alana katkı sağlamak adına çok gururluyuz. Çok hayırlı sonuçlar elde edeceğimize eminiz' şeklinde konuştu.

DÜNYA POLİSİ DE TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRECEK

Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, dünyada bu eğitimi veren sadece iki üniversiteden biri olduklarını belirterek, eğitimin amacının olay yerine ilk gelen polislerin kanıtları daha iyi korumasını sağlamak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kalfoğlu Türk polislerinin ardından başka ülkelerin polis ekiplerine de aynı eğitimin verileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türk polisi ile başladık. İstanbul polisinin üst düzey polislerinin büyük bir bölümü buraya gelerek eğitim aldı. Şu ana kadar 300 polis burada eğitim aldı. Her verdiğimiz eğitim INTERPOL sertifikasını almış durumda. Dolayısıyla biz şu anda Türk polisini INTERPOL adına eğitiyoruz. Buna ek olarak dünya polisini eğitmeye başlayacağız. Bunun için ülkelerin polis teşkilatları ile iletişime geçip onlara böyle bir eğitimin varlığından söz edeceğiz. Onlara ihtiyaçlarını bildireceğiz. Ancak Türk polisine her ay eğitim vermeyi sürdüreceğiz."

Olay yerine ilk giden ekiplerin olay yeri incelemede yeterli bilgiye sahip olmadığını ve bu eğitimin ilk giden polis ekiplerine verildiğini belirten Prof. Dr. Kalfoğlu, "Olay yeri inceleme ekibi zaten ne yapacaklarını ve delilleri nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Bu eğitimi almış vaziyetteler ve bu konuda iyiler. Ancak olay yerine ilk giden ekip ne yapacağını bilmez ise olay yerine zarar verir. Gidecek olan da bu polistir zaten. Bu nedenle biz olaylara ilk müdahale eden ekibi eğitmek amacıyla bu programı gerçekleştirdik. Onlar ne yapacağını bilir ve olay yerine zarar vermezlerse o zaman olgular aydınlatılabilecek" dedi.

Basın toplantısının ardından Adli Tıp Laboratuvarı Koordinatörü ve Uzman Kriminolog Sotiri Kalfoğlu tarafından uygulamalı olay yeri inceleme çalışması yapıldı. En önemli teknolojinin DNA ile ilişkili teknolojiler olduğunu ifade eden Sotiri Kalfoğlu, "Günümüzdeki teknolojilere baktığımız zaman en önemlilerinden biri DNA. DNA sayesinde artık biz insanları çok kolay kimliklendirebiliyoruz ve olayı çok kolay meydana çıkarabiliyoruz" dedi.

'AYLAR SONRA DAHİ KAN LEKESİ ORTAYA ÇIKARILIYOR'

Kan lekelerini günler, hatta aylar sonra dahi ortaya çıkarabilen luminol tekniğinden bahseden Sotiri Kalfoğlu şöyle konuştu: "Önem verdiğimiz tekniklerden biri de luminol tekniği. Bir suçlu, olay yerini temizlemeye kalktığı zaman deterjan, sabun sürse ve biz, olayın üzerinden 1 ay geçmiş bile olsa oraya gittiğimizde luminol sayesinde temizlenmeye çalışılmış kanı görebiliyoruz. Bu da bize suçlunun orayı saklamaya ve olay yerini bozmaya yönelik hareket ettiğini gösteriyor. Biz ne olursa olsun o kandan suçu kimin işlediğine kadar varabiliyoruz."

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