Son Dakika Haberleri: İstanbul- İntihar Girişimi Fsm Trafiğini Kilitledi

İstanbul- İntihar Girişimi Fsm Trafiğini Kilitledi

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

FSM Anadolu Yakası'ndan Avrupa istikametinde saat 17.00 sıralarında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi için köprüye müzakereci polisler sevk edildi. Müzakereci polisler korkuluklardaki kişiyi ikna etti. İntihar girişimi nedeniyle köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişimdeki kişi götürüldükten sonra trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:47 Kaynak: DHA

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