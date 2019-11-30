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İstanbul-iranlı mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
6 saat önce
İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (3) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
İSTANBUL-İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (3) (aktüel)
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