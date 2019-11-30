Son Dakika Haberleri: İstanbul-iranlı mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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İstanbul-iranlı mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (3) (aktüel)

İSTANBUL-İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (3) (aktüel)

İstanbul-iranlı mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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