Son Dakika Haberleri: İstanbul - İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul - İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

56 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul - İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polisin incelemesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Polisin ele geçirdiği  uyuşturucu

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

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