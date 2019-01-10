İstanbul - İranlının Ölü Bulunduğu Binada 57 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
56 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA Küçükçekmece
'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis
, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin incelemesi
-Görgü tanıkları ile röp
-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:45 Kaynak: DHA
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