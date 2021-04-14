İSTANBUL-İŞ ADAMI ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL-İŞ ADAMI ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ

14.04.2021 13:19
İSTANBUL-İŞ ADAMI ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ, System.String[]

Tanık, Muhammed Faruk Aydın, "Sergen Güler, Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti.

Tanık, Muhammed Faruk Aydın, "Sergen Güler, Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti."

Ahmet YEŞİLMEN/ Beşiktaş'ta 14 Kasım 2018'de dairede silahla ateş edilerek öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında tanık ifadeleri alındı. Tanık olarak ifadesi alınan Muhammed Faruk Aydın, "Sergen Güler, Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti" dedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tutuklu sanıklardan Sergen Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katılım sağlarken bir diğer tutuklu sanık Ozan Araz'ın ise SEGBİS bağlantısı yapılamadığından katılım sağlayamadı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Savaş Sayılır, Abdulkadir Akkoyun, Metin Temur, Vasfi Unutmaz, Recep Eren, Hülya Sağdıç ve Ethem Reşitoğlu mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERGEN HAVAYA ATEŞ EDEREK GİTTİ

Tanık olarak ifade veren Murat Üstün, "Saat 05.00 gibi Mustafa Çetinkaya beni aradı, "Dükkanı hazırla oyun olacak" dedi. 06.00 gibi Ali Rıza Gültekin geldi. Ofise geçtiler. Ben garsonluk yapıyordum, gelenle gidenle ilgilendim. Ali Rıza, 3 veya 4 kişiyle geldi. Yarım saat sonra Cafer abi diye biri geldi. Rıdvan diye bir arkadaşımız var o geldi. Mustafa abiye kurbanlık satmıştı onun parasını istemek için geldi. Mustafa abi de oyundan sonra veririm dedi. Bir müddet sonra kamerada 4 kişi belirdi. Müşteriler bunlar kim diye sordu. Eniştem, "Tanıdık" dedi. Mustafa abi, Sergen ve Bilal geldi. Sergen çay istedi. Çayı içeri getirirsin dedi. Birkaç dakika sonra silah sesi duydum. Mutfaktaydım saklandım. İçeriye bir baktım Sergen'i gördüm, "Kimseye zarar vermek istemiyorum" dedi, havaya ateş etti ve gitti" şeklinde konuştu.

SERGEN, ALİ RIZA ABİ YERE DÜŞENE KADAR ATEŞ ETTİTanıklardan Muhammed Faruk Aydın ise, "Etiler mekanına çağırdılar beni. Hazırlık yaptıktan sonra Ali Rıza Gültekin, Süleyman, Nurettin, Batmanlı Apo ve Karslı Celal geldi. Belli bir süre sonra oda soğuyunca Balmumcu'daki mekana gittik. İçeri Cafer gelince Karslı Celal kalktı yerine Cafer oturdu. Bir süre sonra içeriden polis geldi şeklinde bir ses duydum. O esnada ben de kağıtları toplamaya başlayınca Ali Rıza Gültekin bana kızdı. Masadan kalkan olunca da oyuncu bulmaya salona gittim. Sergen'in mutfakta konuştuğunu duyunca oyuna davet ettim. Sergen masaya yönelince Ali Rıza Gültekin 'Benim karşımda mı oynayacaksın. Benimle oynamanı istemiyorum' dedi. Sergen de herkesin kendi parasıyla oynadığını söyledi. Ali Rıza Gültekin elindeki kağıtları Sergen'e doğru fırlattı. İkisi de elini beline attı. Ali Rıza abinin yere düştüğünü gördüm. Yere düşünce de silahı yere çarpıp patladı. Sergen onun da silahını alıp kaçmak istiyordu. Ali Rıza abi korumalarına bağırıp 'Gelin bunu öldürün' dedi. Sergen de bunun üzerine Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti. Salona doğru geçince de havaya doğru ateş ederek kimseye zarar vermek istemediğini belirtip olay yerinden gitti" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Osman Ilgın hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanık Mehmet Özdemir'in zorla getirilmesine, sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan'ın yakalama emirlerinin devamına ve tutuklu sanıklar Ozan Araz ile Sergen Güler'in tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Mayıs tarihine erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDEÖte yandan duruşma öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında arbede yaşandı. Yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

İDDİANAMEDEN

Kasten öldürme olayı ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda; suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirilmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer isimli şahısların tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri belirtildi. Ayrıca 25 sanık hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, yağma, kasten adam öldürme' suçlarından hapisleri istendi. Örgüt lideri olarak Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, bunun yanında tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları anlatıldı.

Ali Rıza Gültekin, Faruk Aydın, İş Adamı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İŞ ADAMI ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun Babasının damdan atmaya çalıştığı çocuğun "Babacığım yapma" feryadı yürekleri yaktı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Son Dakika Haberleri
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
14:01 Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı
13:51 Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
13:45 Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız
13:38 Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak
13:34 ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Hastanede terör estiren kadından pes dedirten savunma: Sağlığımız için dövüştük Hastanede terör estiren kadından pes dedirten savunma: Sağlığımız için dövüştük         
14:10
Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı         
14:02
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı         
13:51
Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
13:45
ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı         
13:34
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek         
11:08
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 14:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-İŞ ADAMI ALİ RIZA GÜLTEKİN CİNAYETİNE İLİŞKİN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei