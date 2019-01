İstanbul İş Dünyası "Sürdürülebilir Kalkınma" İçin Harekete Geçti

Birleşmiş Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak "Düşünce ve uygulama platformu" kuruldu. "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu" adıyla faaliyet gösterecek platformun başkanlığını yapan Ümit Boyner , "Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM 'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek" dedi. Beyoğlu 'nda özel bir otelde yapılan programa, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner , Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik , Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Irena Vojácková-Sollorano katıldı. Platform önümüzdeki iki yıl boyunca, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu", sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak."PLATFORM ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜLKEMİZİN KALKINMA GÜNDEMİNİN ANA ÇÖZÜM MERKEZİ OLACAK"Programın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Hedefler İçin İş Dünyası Platformu"nu, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve hayata geçmesi için bütün diğer paydaşlarla birlikte farklı işbirliklerinin kurulması ve çözüm ortağı olması hayali ile hayata geçirdiğimize inanıyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyadaki ilk örneğini oluşturacak bu platformun önümüzdeki dönemde de ülkemizin kalkınma gündeminin ana çözüm merkezi olacağına hem inanıyorum hem de böyle olması için desteklerinizi bekliyorum" dedi."PLATFORM İLE SORUNLARA ENTEGRE ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEĞİZ"Daha sonra söz alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, "Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED'in Anadolu'ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı."BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR HEDEF YOK"Programda son sözü alan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner'de şunları söyledi:Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye 'de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED'in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP'nin geniş küresel ağını bir araya getiren bu platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor. Bu Platform şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak."PLATFROM 17 HEDEFİ TEMEL ALAN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK"Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nun odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir 'düşünce-uygulama' platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen Boyner, şunları söyledi:Bildiğiniz üzere 'Think tank' kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık 'Think Do Tank' çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu 'Think Do Tank' kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM'nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını 'teşhis' ederken; eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.Konuşmaların ardından TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP'nin ortak girişimiyle kurulan platformun mutabakat zaptı imzalandı. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.