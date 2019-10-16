Son Dakika Haberleri: İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)
Son Dakika Güncel İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)

İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)

1 saat önce

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için basın toplantısı düzenledi.

İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1), System.String[]

İstanbul iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için basın toplantısı düzenledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) merkez binasında düzenlenen toplantıya, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri katıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Yapılan açıklama


- İstanbul
İstanbul Ticaret Odası, Barış Pınarı Harekatı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi
ABD'de yaşayan Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL İŞ DÜNYASINDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]