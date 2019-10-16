Son Dakika Haberleri: İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Ekonomi İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

İTO, İSO, TÜRK-İŞ, Memur-Sen başta olmak üzere İstanbul iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

İTO, İSO, TÜRK-İŞ, Memur-Sen başta olmak üzere İstanbul iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısıyla, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı, Memur Sen, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 
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