İSTANBUL-İşitme engelliler için özel maske üretildi - Son Dakika
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İSTANBUL-İşitme engelliler için özel maske üretildi

14 dakika önce

İşitme engelliler için özel maske üretildiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN DUDAK OKUMA YOLUYLA İLETİŞİM KURABİLMELERİ İÇİN ÖZEL MASKE ÜRETİLDİ.

İşitme engelliler için özel maske üretildi

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDA İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIN DUDAK OKUMA YOLUYLA İLETİŞİM KURABİLMELERİ İÇİN ÖZEL MASKE ÜRETİLDİ. 21 yaşındaki doğuştan işitme engelli Umut Bülbül'ün maskesini, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi. Köken, 'Tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimiz devam edecektir' dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi. Maske satışı ise yasaklandı. Belediyeler de tüm imkanlarını seferber ederek maske üretimine başladı. Eyüpsultan Belediyesi Mesleki Eğitim Kursu'nda dikilen maskeler de belediye çalışanlarına ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor. Kursta ayrıca işitme engellilerin kullanması için özel olarak bir maske de tasarlandı. Maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı. Ayrıca müdürlüğe bağlı Aile Danışmanlık Merkezi'nde teleseans, online seans ve sosyal medyadan canlı yayınlarla Eyüpsultan halkına ücretsiz destek veriliyor.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DE GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Koronavirüsle mücadelede tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için de çalışmalar yapıldığını ifade etti. Köken, 'Maske üretimine başladık. İlçemizdeki personellerimize ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. Engelliler için de maske lazım. Bizler de düşündük ve işitme engelli vatandaşlarımız için bir maske tasarladık. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmeleri için özel maskeler diktik. Çünkü işitme engelli vatandaşlarımız diğer türlü çok zorluk çekiyordu. Bizler her zaman her vatandaşımızın yanındayız. Ayrım gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Aile Müdürlüğümüz pskolojik destek için online olarak hizmete başladı. Uzun zamandır toplantılarımızı online yapıyoruz. Kendimiz de tedbirlerimizi aldık. Önce biz uygulayacağız ki vatandaş da uygulasın' şeklinde konuştu.

'BU MASKE KONUŞMAMI DA ANLAMAMI DA KOLAYLAŞTIRACAK'

Doğuştan işitme engelli 21 yaşındaki Umut Bülbül kendisi gibi işitme engelli olan kişiler için hazırlanan maskeden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bülbül, 'Maske benim için çok iyi oldu. Diğer maskeyle kimseyle iletişim kuramıyordum. Şimdi rahatlıkla dudak okuyabiliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizleri düşündükleri için çok mutluyum. Bu maskeyle daha rahat iletişim kurabileceğim. Bu maske konuşmamı da anlamamı da kolaylaştıracak' ifadelerini kullandı. Genç Umut'un babası Yılmaz Bülbül ise, 'Maskeyi düşünenden de dikenden de Allah razı olsun. Oğlum için çok iyi oldu. Artık daha rahat iletişim kurabilecek' dedi.

İSTANBUL-İşitme engelliler için özel maske üretildi

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:13 Kaynak: DHA

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