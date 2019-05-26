Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR

İSTANBUL- 'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR

5 saat önce

'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR (1 havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- 'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR (1 havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- 'İSLAM MEDENİYETİ SANAT BAHÇESİ' KÜLTÜR-SANAT EKSENLİ FAALİYETLERE HAZIRLANIYOR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:10 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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