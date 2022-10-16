İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ

16.10.2022 23:56
İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ

İSTANBUL 2 Nolu Baro Genel Kurulunda mevcut başkan avukat Yasin Şamlı yeniden baro başkanlığına seçildi.

İSTANBUL 2 Nolu Baro Genel Kurulunda mevcut başkan avukat Yasin Şamlı yeniden baro başkanlığına seçildi.

İstanbul 2 Nolu Baronun Genel Kurulu bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Baronun mevcut başkanı Avukat Yasin Şamlı, seçimlere tek aday olarak girdi. 2 bin 558 avukatın oy kullanabildiği genel kurulda sabah saatlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Saat 17.00'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçildi.

BİN 171 OY ALAN ŞAMLI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Tek aday olan mevcut başkan Yasin Şamlı, genel kurulda bin 171 oy alarak yeniden İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığına seçildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞINA YENİDEN AVUKAT YASİN ŞAMLI SEÇİLDİ - Son Dakika
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