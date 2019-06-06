İSTANBUL- - İSTANBUL'A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ
1 saat önce
(ÖZEL) - İSTANBUL'A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ (havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:06 Kaynak: DHA
İSTANBUL- (ÖZEL) - İSTANBUL'A 4 YIL ARADAN SONRA İLK KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ (havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul
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İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi
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