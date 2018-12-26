Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul Çamlıca Tepesinde Çocukların Kar Keyfi

İstanbul- İstanbul Çamlıca Tepesinde Çocukların Kar Keyfi

2 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü. Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:34 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Çamlıca, Güncel
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