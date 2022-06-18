İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,DHA)İSTANBUL'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkarılan 109 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hapis cezası alan hükümlüler de var.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran'da 385 adrese operasyon yaptı. Tutuksuz yargılanma sürecinde haklarındaki hapis cezaları kesinleşen hükümlülere yönelik operasyonda 109 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, cinsel istismar, hırsızlık, gasp gibi suçlardan hapis cezası olan hükümlüler de var.