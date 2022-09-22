Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

22.09.2022 18:40
Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

Son dakika gündem haberi... BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece'de üç kişiyi öldürüp, ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler, iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece'de üç kişiyi öldürüp, ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler, iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler ve ona yardım ettiği iddia edilen 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'nün de adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Güler hakkında iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talep edildi. Şüphelilerden Onur S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T., ile 18 yaşından küçük olan Atilla Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcının Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği Güven Güler ve 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika

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