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İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

02.02.2022 20:33

İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Bu yıl 4'üncü kez yapılan denetim kapsamında Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolculara ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetime, helikopter de havadan destek verdi.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA 4'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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