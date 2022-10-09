İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

09.10.2022 23:11

GAZİOSMANPAŞA ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı.

GAZİOSMANPAŞA ve Fatih'te yapılan operasyonda toplam 44 kaçak göçmen yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 23 Eylül Cuma günü göçmelerin kaldığı ve 'şok evi' olarak adlandırılan 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evleri kiraladığı tespit edilen D.E. gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 20 bin 592 TL de para cezası uygulandı.

Fatih'te, 6 Ekim'de bir taksinin kaçak göçmenleri İstanbul'a sınır olan şehirlere taşıdığı tespit edildi. Durdurulan taksideki 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenleri taksisinde taşıyan taksi şoförü B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 bin 870 lira da para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
İstanbul Emniyetinden kaçak göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen yakalandı İstanbul Emniyetinden kaçak göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen yakalandı Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 06:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA 44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement