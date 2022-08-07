İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

07.08.2022 04:01

İSTANBUL genelinde polis tarafından abart egzoz kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde kurallara uyamayan sürücülere ceza yağdı.

İSTANBUL genelinde polis tarafından abart egzoz kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerde kurallara uyamayan sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde aralarında 17 abart egzoz kullanan sürücü ile 8 alkollü sürücünün de bulunduğu çeşitli kurallara uymayan 153 sürücüye binlerce lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul'un 3 farklı noktasında saat 22.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Abart egzozlu otomobiller trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kadıköy'de kaldırım üzerinden ters istikamete kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü ise yakalanınca polis ekiplerinin alkol testine karşı çıkarak alkol metreye üflemedi. Bunun üzerine sürücü, polis merkezine götürülerek işlem yapıldı. Denetimler sırasında 17'si abartı egzoz, 8'i alkollü, 18 ehliyetsiz ve çeşitli suçlardan 153 sürücüye işlem yapılırken, 201 bin 580 Türk Lirası ceza kesildi. 21 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü ÖTV indirimi beklentisi ikinci el araçlara ilgiyi düşürdü İstanbul'da 56 Kaçak Afgan Yakalandı İstanbul'da 56 Kaçak Afgan Yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
00:24 Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaştı
23:59 Programında kavga çıkan sunucu Pınar Ardor iddia etti: Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti
23:50 Şarkıcı Oğuzhan Koç, binlerce kişinin doldurduğu konser alanında yağmuru bahane ederek sahneye çıkmadı
23:50 Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendi
23:44 Yola fırlayan otomobil facia yarattı: 2 ölü, 3 yaralı
23:43 Akılalmaz hile başka bir sürücü tarafından fark edildi! Yola para vermemek için açılır-kapanır plaka yaptırmış
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 04:26:46. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-İSTANBUL'DA ABART EGZOZ KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement