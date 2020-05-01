İSTANBUL -İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI - Son Dakika

İstanbul 'da, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan insanlar söyledikleri şarkılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söyledikleri şarkılarla kutladı. Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Kartal ve Pendik'te evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, şarkı ve marşlar söyledi. Şarkı ve marşlar söyleyerek ıslık çalan insanlar 1 Mayıs'ı kutladı. Pendik'te ise 3 genç meşale yakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

- Çalışkan