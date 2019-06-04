Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ - 1
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İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ - 1

30 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ - 1, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA 
İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 15.00 sıralarında yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü
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-Bostancı D100'den görüntüler
- TEM Otoyolundan görüntüler
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik
-D100 Kozyatağı'nda oluşan trafik
-Genel ve detay
 


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:19 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Yerel
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