İstanbul- İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli - 2
1 saat önce
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.
Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA
- İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde beri özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın iptal seferleri şöyle;
-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
- Beykoz
kalkışlı seferler
-Beşiktaş- Adalar
seferleri
-Eminönü-Adalar seferi
-Eminönü- Kadıköy
,
-Karaköy-Kadıköy
-Beşiktaş-Kadıköy İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova- Pendik
ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz'daki sisten görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:01 Kaynak: DHA
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