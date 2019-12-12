İstanbul-istanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-istanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada - Son Dakika

İstanbul-istanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada

7 saat önce

İSTANBUL'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine, alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine, alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı kameralara yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet üzerinden e-ticaret sitesi kurarak elektronik sigara satışı yaptığını tespit ettiği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler 3 Mayıs ve 26 Kasım tarihlerinde Üsküdar, Kağıthane, Esenyurt, Maltepe, Şişli ve Sancaktepe'de eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin 13 ayrı sahte e-ticaret sitesi kurdukları belirlenirken yüksek fiyattaki ürünlerin orijinal sitelerinden görsellerini alarak sitelerinde yayınlayıp satış yaptıkları anlaşıldı. .Ürünlerin orijinal olduğunu düşünerek satın alan müşterilerine ise orijinal üründen tamamen farklı değeri düşük elektronik sigaraları gönderdikleri ve bu yöntemle dolandırdıkları belirlendi. 13 e-ticaret sitesinde 209 bin kişi alışveriş yaparken dolandırıcıların yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tahmin ediliyor.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilirken 6 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul-istanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada

Siber Suçlarla Mücadele, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti

Son Dakika Haberleri
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Son Dakika
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
19:27 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-istanbul'da e- ticaret dolandırıcılarına operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]