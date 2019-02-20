İstanbul- İstanbul'da Gökdelenler Siste Kayboldu
1 saat önce
İstanbul- İSTANBUL'DA GÖKDELENLER SİSTE KAYBOLDU (drone görüntüsü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- İSTANBUL'DA GÖKDELENLER SİSTE KAYBOLDU (drone görüntüsü)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi
Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı
Hadise, Annesinin Psikolojik Tedavisi İçin 64 Bin TL Harcadı
Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif