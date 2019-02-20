Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul'da Gökdelenler Siste Kayboldu

İstanbul- İstanbul'da Gökdelenler Siste Kayboldu

1 saat önce

İstanbul- İSTANBUL'DA GÖKDELENLER SİSTE KAYBOLDU (drone görüntüsü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- İSTANBUL'DA GÖKDELENLER SİSTE KAYBOLDU (drone görüntüsü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Hadise, Annesinin Psikolojik Tedavisi İçin 64 Bin TL Harcadı Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul'da Gökdelenler Siste Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]