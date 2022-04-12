İSTANBUL-İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN BYLOCK'ÇU 7 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN BYLOCK'ÇU 7 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI

12.04.2022 07:23

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen 20 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen 20 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 2 ilde operayon düzenledi. 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleşen operasyonda örgüte maddi destek sağlayan, örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli olan, örgüte eleman temin eden, bölge yapılanmasında görevli olan ve örgütün KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 13'ü hakkında 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 'Adli Kontrol Hükümleri' uygulanan 13 şüpheliden 12'sinin 'Etkin Pişmanlık Hükümleri'nden faydalandığı bildirildi.

Görüüntü Dökümü

-Polis kamerası

-Yapılan operasyon

-Gözaltına alınanlar

-Şüpehlilerin adliyeye götürülmesi

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, ByLock, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN BYLOCK'ÇU 7 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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