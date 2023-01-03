Uluslararası Hava Kirliliği Önleme, Çevre Koruma Birliği'nden İstanbul'da hava kirliliği uyarısı: Bu ilçelerde insanların pencere bile açmaması lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme, Çevre Koruma Birliği'nden İstanbul'da hava kirliliği uyarısı: Bu ilçelerde insanların pencere bile açmaması lazım

03.01.2023 13:56

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki hava kalitesini gösterdiği haritada, hassas ve sağlıksız ölçülen Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy gibi ilçeler hakkında, "O bölgede insanların pencere bile açmaması lazım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul'daki hava kalitesi değişimi dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan sisle birlikte, İstanbul'daki birçok ilçede de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

Renklerle uyarıların yapıldığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "www.havaizleme.gov.tr" adresinde Türkiye'nin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor. Bu sitedeki verilere göre, hava kalitesi İstanbul'da Esenyurt kırmızı renkte sağlıksız olarak gözükürken, Kağıthane, Kadıköy Göztepe turuncu renkte hassas, Beşiktaş, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Üsküdar gibi ilçelerde de sarı renkte orta gözüküyor.

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN BİR NEDENİ DE HAVA KİRLİLİĞİ"

Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkisini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması" ifadelerini kullandı.

"PARTİKÜL SEVİYELERİ STANDARTLARIN ÇOK ÜZERİNDE"

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "Hava kalitesini belli standartlarla beraber tutturmamız gerekiyor. İstanbul'da, megaşehirde, hava kirliliği seviyelerine baktığımızda özellikle partikül seviyeleri standartların çok üzerinde. İstanbul'un pek çok yerinde yılın yarısından fazla bir zaman standartları aşıyor. Esenyurt'ta, Göztepe'de. İstanbul'u da içine alan, Marmaray'ı da hatta Anadolu'yu da içine alana büyük bir yüksek basınç merkezini yaşıyoruz. Bu yüksek basınç alanı sadece Türkiye'yi değil Yunanistan'ı da etkiliyor. Yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına maalesef bir katkı var. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına, yayılması gerçekleşemiyor ve birikmeye yol açıyor" dedi.

"ESENYURT VE GÖZTEPE'DE PENCERE BİLE AÇMAMAK LAZIM "

Prof. Dr. İncecik, "Sisli, yüksek basınçlı günlerde İstanbul'un Büyükada, Boğaziçi dışında hemen hemen her yerinde standartların aşıldığını görüyoruz. Esenyurt'ta, çok dramatik seviyeler var. 200 mikrogram bölü metreküpü aşan, 250 mikrogram metreküpe ulaşan partikül konsantrasyonları var. Anadolu Yakası'nda Göztepe'de çok ciddi bir kirlilik yoğunluğu var. O bölgede insanların pencere bile açmaması lazım. Çarşamba günü öğlene kadar devam edecek. Hava kirliliği giderek daha da artıyor. Çünkü trafik yoğunluğunda artış var" ifadelerini kullandı.

"AĞIR TONAJLI, DİZEL ARAÇLARA SINIRLAMA GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

Çok yüksek partiküllerin solunduğunu dile getiren Prof. Dr. İncecik, "Yapılması gereken çok daha radikal çözümler var. Bütün otobüslerin elektrikli olması lazım. Ağır tonajlı, dizel araçların şehir merkezlerine girişlerine sınırlamalar getirilmesi gerekiyor. Şehir merkezlerinde, ana arterlerde yürümek bile tehlikeli. Birikmeler aynı bölgede oluyor. Metro ağı İstanbul'da çok yavaş ilerliyor. Elektrikli araçların artık hızlı bir şekilde devreye girmesi lazım. Yağışların partikülleri temizleme konusunda önemli bir katkısı var. Her şeyden önce doğal temizleyici. Havada partikülün kalmadığını dolasıyla o kirli havayı solumadan yere ulaştığını söyleyebiliyoruz" diye konuştu.

"SABAH SAATLERİNDE YOĞUN OLDUĞU İÇİN SOKAĞA ÇIKILMAMASI LAZIM"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Hava kirliliği maalesef bu dönemde çok artmış durumda. Özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çekmekteler. Aynı şekilde kalp rahatsızlığı bulunanlarda özellikle bu durumdan çok rahatsızlar. Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu dönemde sokağa çıkmaması gerektiğini savunuyoruz çünkü solunum zorluğu çekecekler. Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım. Hava kirliliği olduğu dönemde spordan da tam tersine kaçılması lazım. Bu kötü havada camları da açıp havalandırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN SEBEBİ; BİR DİĞER BOYUTU KANSER"

Prof. Dr. Gemicioğlu, "Bir astım hastasının, bir KOAH hastasının çevre kirliliğine maruz kalarak bir atak geçirmesi, onun hastalığını da kötüye götürecektir. En azından zorunlu halde çıkacaklarsa, gazlardan kaçamayız ama partiküllerden kaçmak için ve özellikle şu dönemde çok artan viral enfeksiyonlardan kaçınmak için mutlaka maskelerini takıp da çıkmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Bu darlık da astımın habercisi olabilir. Bir takım hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması. Uzun vadede bizim hastalıklarımızın nedeni olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Trafik canavarı ile 43 yıldır mücadele eden Prof. Dr. Ilıcalı'ya 'trafik amca' unvanı verildi Trafik canavarı ile 43 yıldır mücadele eden Prof. Dr. Ilıcalı'ya 'trafik amca' unvanı verildi Sözleşmesi İptal Edilen 13 Yıllık Aile Hekimi Aydın: 'Hukuksuzluk Karşısında Önlüğümü ve Steteskopumu Bırakıyorum Ama Adalet Mücadelesini... Sözleşmesi İptal Edilen 13 Yıllık Aile Hekimi Aydın: 'Hukuksuzluk Karşısında Önlüğümü ve Steteskopumu Bırakıyorum Ama Adalet Mücadelesini...

Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Hava Kirliliği Önleme, Çevre Koruma Birliği'nden İstanbul'da hava kirliliği uyarısı: Bu ilçelerde insanların pencere bile açmaması lazım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 Kansere yenilen Neslican Tay'ın hayatını anlatan filmin fragmanı paylaşıldı
13:27 Uluslararası Hava Kirliliği Önleme, Çevre Koruma Birliği'nden İstanbul'da hava kirliliği uyarısı: Bu ilçelerde insanların pencere bile açmaması lazım
12:41 Bursa'da etkili olan sis sebebiyle 9 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
12:44 Danimarka'ya giden Türk, soğuk havada dışarda bırakılan bebekleri görünce şaştı kaldı! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:36 Aralık ayı enflasyonundan sonra kim ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
12:18 Elazığ'da okul bahçesinde arkadaşını bıçakla öldüren liseli: Şakalaşıyorduk, olay birden ciddiye döndü
12:14 Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i harcadı! Fotoğraftaki detay herkesin dilinde
12:02 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
11:53 Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi
11:45 Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e büyük şok! Unvanları geri alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 14:01:23. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Hava Kirliliği Önleme, Çevre Koruma Birliği'nden İstanbul'da hava kirliliği uyarısı: Bu ilçelerde insanların pencere bile açmaması lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement