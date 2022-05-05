İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI

05.05.2022 21:57

İSTANBUL? da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 449 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL? da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 449 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik, dün umuma açık alanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 206 Afganistan, 111 Pakistan, 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdareleri bünyesindeki geri gönderme merkezlerine gönderilecek. Öte yandan polisin 4 günde yaptığı denetimlerde toplamda bin 391 kaçak göçmen yakalandığı bunlardan suça karışan 209 kişi hakkında adli işlem uygulandığı, bin 182 tanesinin de sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI

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İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi, 21 kişi yakalandı Beyoğlu'nda kaçak göçmen denetimi, 21 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİNDE 449 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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