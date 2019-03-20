Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1)

İstanbul - İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1)

27 dakika önce

İstanbul DHAİstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul - İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1), System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirilirken toplam 14 kişi yakalandı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Polisin düzenlediği operasyon

-Ele geçirilen ilaçlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma! İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 10:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]