Son Dakika Haberleri: İstanbul - İstanbul'da Kar, Trafiği Etkiliyor (1)

İstanbul - İstanbul'da Kar, Trafiği Etkiliyor (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul - İstanbul'da Kar, Trafiği Etkiliyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15'te yüzde 67'ye ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Altunizade'den köprü yolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Kar, Güncel
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