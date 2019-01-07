İstanbul- İstanbul'da Kar Yağışı

Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)



İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yenibosna'da aniden başlayan kar yağışı kısa sürede etkli oldu.

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