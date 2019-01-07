Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul'da Kar Yağışı

İstanbul- İstanbul'da Kar Yağışı

32 dakika önce

Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yenibosna'da aniden başlayan kar yağışı kısa sürede etkli oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:30 Kaynak: DHA

Yenibosna, İstanbul, Güncel
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