İstanbul- İstanbul'da Kar Yağışı
32 dakika önce
Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor.
Dha İSTANBUL- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (yenibosna)
İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yenibosna'da aniden başlayan kar yağışı kısa sürede etkli oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:30 Kaynak: DHA
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