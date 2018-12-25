İstanbul- İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı.

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı.



İstanbul'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü'nde yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağan karla beraber rüzgarında etkili olduğu görüldü. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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