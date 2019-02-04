İstanbul - İstanbul'da Okul Servisi Denetimi
1 saat önce
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul
DHA
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. Sürücülere alkol testi de yapıldı. Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü
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-ETİLER VE KADIKÖY
-Denetim yapan trafik polisleri
-Servisin içini kontrol eden polisler
-Öğrencilerle röp
-Servis şoförlerinin belgelerinin kontrol edilmesi
-Servis şoförüne alkol testi yapılması
-Servis şoförü ile röp
-Trafik uygulama noktası
-Genel ve detay
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:56 Kaynak: DHA
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