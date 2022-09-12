İstanbul
'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 07.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 51'e yükseldi.
Okulların açılmasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 07.45 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 51 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE - Son Dakika
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