İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE

12.09.2022 07:46
İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE

İstanbul'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 07.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 51'e yükseldi.

Okulların açılmasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 07.45 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 51 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

- İstanbul

YORUMLAR
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Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başlayacak olması dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başlayacak olması dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı 12 Eylül 2022 Ntv Yayın Akışı 12 Eylül 2022 Ntv Yayın Akışı
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE - Son Dakika

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