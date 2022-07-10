İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

10.07.2022 00:15
İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

İSTANBUL'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu.

AFAD, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur etkili oldu. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

- İstanbul

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Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve Ankara dahil 21 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve Ankara dahil 21 ile sarı kodlu uyarı AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

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