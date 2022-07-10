İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

10.07.2022 12:08

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞNAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞNAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU. ANİDEN BASTIRAN YAĞMURDA VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞARKEN, BAZI CADDELERDE SU BASKINLARI OLDU.

AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur bastırdı. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü.Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

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