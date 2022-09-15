İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ürettikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edilen 17 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve bin adet 100'lük banknot şeklinde, sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen Manatı ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? İSTANBUL'DA SAHTE PARA OPERASYONU - Son Dakika

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