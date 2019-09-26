İstanbul-istanbul'da şiddetli deprem (1)
2 gün önce
İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
'nin verilerine göre 6, AFAD
'ın
verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri
açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
görüntü dökümü:
-------------
İstanbul'da deprem görüntüleri
sokağa çıkanlar
- İstanbul
Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu