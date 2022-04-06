İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

06.04.2022 07:23

İSTANBUL'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerine kadar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

İSTANBUL'da gece saatlerinde bastıran sis, sabah saatlerine kadar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güçlükle görüldü. D-100 karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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