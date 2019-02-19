Son Dakika Haberleri: İstanbul- İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul- İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

19 dakika önce

İstanbul- (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN - Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL DHAİstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

İstanbul- (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN - Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL DHA

İstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu

Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz'da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Sis nedeniyle İDO'nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti. Üsküdar sahili de sis altında kaldı, araçlar ilerlemekte zorlandı, zaman zaman yoğun trafik oluştu. Vapur ve motor seferleri iptal edildi. Vatandaşlar iskelede uzun süre bekledi. Üsküdar- Marmaray durağında yoğunluk oluştu. Üsküdar Vapur İskelesi'nde bir vatandaş, sis dolayısıyla saat 8'den beri beklediklerini söyledi.

Sis nediniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi adeta görünmez oldu.

Ek görüntüler

-Havadan görüntüler

-Boğazdan görüntüler

-Sis altındaki kız kulesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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