İSTANBUL-İSTANBUL'DA SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

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? İSTANBUL'da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kenti esir alan sis nedeniyle hem kara trafiği hem de boğaz trafiği etkilendi. Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi. Görüş mesafesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

VAPUR KULLANACAK YOLCULAR GERİ DÖNDÜ

Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, iskelelere gelen birçok kişi geri döndü. Vapur kullanmak için gelen Tamer Özdemir, "Sis nedeniyle çalışmıyormuş motorlar. Mecbur karşıya geçmem gerekiyor, bekleyeceğiz artık seferlerin başlamasını. İnşallah açılır en kısa zamanda "diye konuştu.

Ahmet Keskin isimli yolcu ise, " Vapurlar iptal, sis yüzünden. Karşısı hiç gözükmüyor "dedi. Kent genelinde sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.