Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk 'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi. Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI - Son Dakika

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